Всемирно известный повар Джейми Оливер лишился ресторана в Петербурге. Ginza его закрывает после шести лет работы

Группа Ginza оповестила своих партнеров о закрытии ресторана Jamie’s Italian на Конюшенной площади в Петербурге. Страничка заведения на сайте Ginza уже не работает.

«Благодарим всех, кто был с нами на протяжении 6 лет! В скором будущем мы познакомим вас с новым проектом», – говорится в сообщении группы, партнеров призывают удалить упоминание ресторана с их сайтов.

Маргарита Осовская, PR-директор петербургского подразделения Ginza, в разговоре с «Фонтанкой» 20 января подтвердила закрытие Jamie’s Italian, но подробности и подведение итогов сотрудничества с известным шеф-поваром обещала сообщить позже.

У проекта британского поп-кулинара Джейми Оливера (он считается самым читаемым в Великобритании научно-популярным писателем с общим тиражом книг в 40 млн экземпляров) Jamie’s Italian финансовые проблемы наблюдаются по всему миру. Еще год назад британские СМИ сообщали, что он оказался на грани закрытия из-за нехватки финансирования.





«Честно говоря, я не понимаю. Думаю, что руководство столкнулось с тем, что можно назвать идеальным штормом, – аренда, ставки по кредитам, спад в массовом сегменте, цены на еду, Brexit, рост минимальной зарплаты», – рассказывал Джейми Оливер в интервью Financial Times в 2018 году. В 2019-м Guardian сообщил, что закрывается 22 из 25 британских заведений Jamie’s Italian. Тогда представители его российского партнера — группы Ginza — сообщали, что не планируют расставаться с успешно работающими ресторанами в Петербурге и Москве.

Из России Джейми Оливер пока не уходит: столичный ресторан Jamie’s Italian еще работает, о его судьбе отдельно ничего не сообщается.