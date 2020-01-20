ЖК «Геометрия» от СК «Инвестторг»: темпы роста

ЗАО "Инвестторг"

Жилой комплекс «Геометрия», который строительная компания «Инвестторг» возводит в городе Кудрово, радует высокими темпами роста.

В красном доме в 1-3 секции монолитные работы выполнены на 100%, каменная кладка с 2-22 этажи также на 100%. Кроме того, на 100% осуществлены кровельные работы: выполнена конструкция слоев и подготовки под кровлю (утепление, разуклонка из керамзита, стяжка). Теплоизоляция фасадных стен ведется в первой секции (50%) и во 2 секции (10%). В секциях 1-2 покрытие обстроек инженерных систем сделано на 100%, а теплоизоляция обстроек на 20%.



В зеленом доме ведется бетонирование и армирование стен 10-ого этажа в 1 и 2 секциях, в 3 секции ведется армирование перекрытия над 9-ым эт. Стилобат: фундаментная плита выполнена на 100%.

Всю информацию можно уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru

ЖК «Геометрия» – это два футуристических корпуса на три подъезда в каждом доме, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Улица Дыбенко» и парка Оккервиль. Жилые корпуса имеют Г-образную форму и отличаются яркими фасадами со сплошным остеклением на верхних этажах. Во дворах проекта будут созданы детские площадки, организованы зоны для отдыха взрослых и площадки для занятий спортом. В ЖК «Геометрия» запроектировано 1440 квартир, по 720 в каждом из корпусов. Большую часть составляют студии и однокомнатные квартиры. Так же предусмотрены комфортабельные «двушки» и «трешки». Для парковки предусмотрена встроенно-пристроенная автостоянка на 344 машиноместа. Около домов будет организована гостевая парковка.

ЖК «Геометрия». Застройщик ООО «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://geometria-dom.ru/

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.