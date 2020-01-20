Студенты и сотрудники «Макаровки» отправились в Антарктиду на яхте

Сотрудники Университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова отправляются в Антарктическую экспедицию. В бразильском порту Риу-Гранди 20 января они должны погрузиться на палубу яхты «Елизавета», чтобы преодолеть пролив Дрейка и оказаться на станции Беллинсгаузен.

Как сообщили «Фонтанке» 21 января сотрудники университета, экспедиция – часть кругосветной регаты на корабле. Капитан судна – выпускник «Макаровки» и вице-президент общественной организации «Ассоциация полярников» Алексей Логинов. До Антарктиды вместе с ним поплывут проректор Игорь Диденко, главный специалист Европейского центра организации учебных практик Сергей Савельев, третьекурсник факультета навигации и связи Морской академии Даниил Некрут и курсант-четверокурсник Тимофей Полозняк. Он учится на судоводительском факультете колледжа при университете. У обоих уже есть опыт: до старта студентам пришлось не только участвовать в международных соревнованиях в Петербурге, ходить в регаты по Финскому заливу и морям, но и проходить специальный курс яхтенного рулевого и получить специальные сертификаты.

Путешествие займёт 15 суток. На обратном пути участников высадят на берег в аргентинском порту Ушуайя, а «Елизавета» поплывёт через Тихий океан в Берингов пролив, пройдёт Северным морским путем и финиширует в Красноярске. Антарктический этап станет для неё третьей частью кругосветки. До этого в 2019 году за полтора месяца команда прошла от Красноярска до Петербурга по Енисею, затем через Атлантику.





В Антарктиде макаровцы хотят поднять флаг в знак того, что шестой континент открыли ровно 200 лет назад. В январе 1820 года до него добралась экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.



