Яхт-клубу на Петровской косе хотят присвоить статус сквера, чтобы запретить строительство. Законопроект внесен в ЗакС

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров внес на рассмотрение парламента законопроект о включении Петровской косы в перечень скверов. Информация об этом 20 января появилась на сайте парламента. Как ранее писала «Фонтанка», инициатива исключает возможность капитального строительства на территории Речного яхт-клуба профсоюзов.

«Сквер и территорию яхт-клуба предлагается внести в перечень территорий ЗНОП городского значения, что наложит запрет на любое строительство. Это делается в интересах жителей нашего города», – приводится комментарий председателя на сайте Заксобрания.

Законопроект предлагает включить северо-западную оконечность Петровского острова в состав зеленых насаждений общего пользования. Инициатива предполагает, что статус сквера получит вся территория северо-западнее литеры «Ч» дома №7 на Петровской косе. Это весь участок площадью 12,8 га, на котором располагается Речной яхт-клуб профсоюзов, старейший в городе. Земля является предметом многолетнего конфликта: она принадлежит городу, однако находится в бессрочном пользовании Ленинградской федерации профсоюзов.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об активизации обсуждения будущего «золотой» территории и потенциальных интересантах. В числе желающих поучаствовать в ее развитии в качестве инвестора называли структуры «Газпрома». Кроме того, о необходимости развития Петровской косы заговорили в Парусном союзе Петербурга. В преддверии выборов президента союза об этом заговорили оба кандидата на должность: действующий глава Сергей Алексеев и вице-президент петербургской Ассоциации яхт класса SB20 Алексей Семенов.



