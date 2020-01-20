Чайка уходит. Новым генпрокурором станет бывший глава следственной группы по делу Немцова

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора в связи с переходом на другую работу. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент России Владимир Путин уже внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора. Источник РИА Новости в верхней палате парламента уточнил, что назначение может состояться уже 22 января.





До 2015 года Краснов возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Кроме того, он также расследовал покушение на Анатолия Чубайса, убийство журналистки Анастасии Бабуровой и «дело БОРН», связанное с этим убийством.

В 2015-м Игорь Краснов возглавил новую структуру в Следственном комитете, созданную по распоряжению председателя ведомства Александра Бастрыкина. В нее вошли лучшие специалисты СК. С 2016-го был заместителем главы СК РФ.

Юрий Чайка возглавил Генпрокуратуру в 2006 году, с тех пор его переназначали дважды. Срок его полномочий истекал в 2021-м.