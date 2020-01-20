Медведев перед уходом не успел потратить триллион из бюджета

Правительство Дмитрия Медведева перед своей отставкой не успело потратить более 1 триллиона рублей из бюджета.

Как пишут 20 января «Ведомости» со ссылкой на предварительные итоги исполнения бюджета за 2019 год, кабмин смог освоить лишь 18,2 трлн рублей, или 94,2%. Чиновники не успели потратить 1,12 трлн рублей.

Ситуацию с неосвоенным триллионом прогнозировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Нынешний и.о. министра финансов Антон Силуанов объяснил это кассовым исполнением бюджета и отказом от авансовых платежей.

Сам бывший председатель правительства Дмитрий Медведев остался доволен работой своего кабмина. После отставки он уехал кататься на лыжах в Сочи. А после планирует начать работу на новом посту зампреда Совета безопасности страны.



