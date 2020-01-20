ГК «Ленстройтрест» открыла дополнительный офис продаж

ГК «Ленстройтрест»

Новый отдел продаж застройщика расположился в Красногвардейском районе, на площади Карла Фаберже 8Б, всего в трех минутах ходьбы от ст. м. «Ладожская» и 10-15 минутах езды от делового центра Санкт-Петербурга. Здесь находится стильный, современный бизнес-центр «Русские самоцветы».

Над интерьером дополнительного офиса трудились профессиональные художники. Благодаря их творчеству и нестандартному подходу застройщика к оформлению рабочего пространства, помещение превратилось в настоящий арт-объект. На одной из стен художники масляными красками изобразили жизнь в голландском квартале «Янила», отразив и невысокую этажность проекта, и обилие зелени, и закрытый от автомобилей двор. Получилось ярко, масштабно и необычно.

Открытие дополнительного офиса сделает выбор и покупку квартиры в голландском квартале «Янила» удобнее и доступнее. Для желающих посетить объект в день обращения будет предоставлено бесплатное такси.

Также сотрудники нового офиса продаж с готовностью ответят на все интересующие вопросы о других объектах застройщика: финском городке «Юттери» в Колпинском районе Петербурга и шведском квартале «IQ Гатчина» в Гатчине. Здесь же можно будет узнать о наиболее привлекательных схемах приобретения недвижимости, заключить договор долевого участия, оформить заявку на получение ипотеки или рассрочки от застройщика.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Дополнительный офис продаж – еще один шаг навстречу покупателю и очередной этап нашей маркетинговой стратегии. Рабочее пространство находится в 20 минутах езды от голландского квартала «Янила» – одного из наиболее востребованных наших проектов. Чуть больше половины всех сделок приходится именно на этот объект. Уверен, что открытие нового офиса и приятный бонус в виде бесплатной поездки на такси в жилой квартал сделают приобретение недвижимости в нашей компании максимально комфортным для клиента.

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/