Угонщика полицейской «Приоры» приговорили в Петербурге. Служебный автомобиль понадобился, чтобы догнать свой

Смольнинский районный суд приговорил Джамшида Турсунова, который угнал полицейскую «Приору», чтобы fontanka.ru/2019/08/02/147/ догнать свой эвакуированный «Логан».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 января, Турсунова признали виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и в применении насилия в отношении представителя власти.

2 августа 2019 года «Рено Логан» 45-летнего Джамшида Турсунова эвакуировали на улице Красного Текстильщика. Мужчина решил пуститься в погоню за любимым автомобилем и в качестве средства передвижения выбрал полицейскую «Приору». За рулём служебной машины никого не было, а ключ зажигания ждал водителя. Инспектор ДПС попытался остановить захватчика, но ему дали отпор.

Турсунов вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.



