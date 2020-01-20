«Галактика» на продажу. Производитель йогуртов и сметаны Valio тасует владельцев

Почти половина акций компании перешли инвестфонду с люксембургской пропиской. Сделка — лишь начало, в числе возможных претендентов финская Valio, а также российские «Молвест» и «ЭкоНива».

Завод «Галактика» / фото с сайта valio.ru

Новым акционером ООО «Галактика», управляющего молочным предприятием в Гатчинском районе Ленобласти, стала компания Altair Holding SA, следует из данных СПАРК. Название и адрес совпадают с зарегистрированным в Люксембурге инвестиционным фондом, который специализируется на вложениях в «инновационные компании на структурно развивающихся рынках», а портфолио включает как частные, так и торгующиеся на бирже компании. В числе примеров инвестиций Altair Holding SA – Tesla, LVMH и Telegram ICO.

Можно предположить, что интерес ориентированного на новые технологии фонда могла вызвать инновация «Галактики»: ранее компания анонсировала собственную систему проверки подлинности продуктов с использованием блокчейн. Кроме того, «Галактика» неоднократно заявляла, что хотела бы привлечь инвестора. В конце 2019 года появилась информация о том, что предприятие ведет переговоры с финской Valio, продукцию под брендом которого выпускает по контракту.

Но директор и совладелец «Галактики» Игорь Дю сообщил «Фонтанке», что записывать компанию в портфолио Altair Holding SA рядом с Tesla и Telegram преждевременно. «Это пока реструктуризация и подготовка к сделке, техническая вещь», – сказал он. Ход переговоров с Valio топ-менеджер не прокомментировал, но отметил, что договоренность не достигнута и «Галактика» ведет обсуждение с другими претендентами. «Много вариантов, которые интересны, выбираем наиболее подходящий», – сказал он. Решение должно быть принято до конца года.

Какую и чью долю будет выкупать инвестор, Игорь Дю не сообщил. Но несколько дней назад, в эфире программы «Молочные скептики» отраслевого портала The Dairy news, предприниматель говорил, что рассматривает три сценария: распространение пакетов акций в более крупных компаниях либо предоставление миноритарного или мажоритарного пакетов акций. В Altair Holding SA на запрос «Фонтанки» о целях приобретения не ответили.





Хозяева «Галактики»

ГК «Галактика» была создана на базе Гатчинского молочного завода в 2008 году владельцем дистрибьютерской компании ВТФ «Фудлайн» Максимом Ивановым и собственником ГМЗ Игорем Дю. Компания перерабатывает около 130 тыс. тонн молока в год при проектной мощности в 400 тыс. тонн. Продукция выпускается под собственными брендами «Свежее завтра», «Большая кружка», «Сударыня» и Be Dairy 2.0, также «Галактика» выпускает молоко, сливки и сметану по контракту с финской Valio. Бизнес работает через два одноименных ООО, одно из которых зарегистрировано в Гатчине, а другое – в Петербурге. По данным СПАРК, выручка областной «Галактики» в 2018 году составила 5 млрд рублей, прибыль — 84 млн рублей. У городской — выручка 6,6 млрд рублей, прибыль — 8,8 млн.

По словам участников рынка, на поиск новых владельцев «Галактику» толкает кредитная нагрузка и финансовые проблемы одного из основателей — Максима Иванова. Еще в начале 2019 года он сообщил, что выходит из молочного бизнеса. Вероятно, предприниматель опасался привлечения к субсидиарной ответственности за долги своего дистрибьютерского бизнеса. Так, в 2019 году компания «ВТФ Фудлайн» получила иски на 200 млн рублей, она остановила бизнес и сейчас находится в стадии ликвидации.

Предполагалось, что доля Максима Иванова отойдет к Игорю Дю. Но с момента заявления предпринимателя об уходе из «Галактики» каких-либо изменений в структуре собственности до настоящего момента не происходило. По словам участников рынка, он также продолжал участвовать в жизни компании.

Сказать, кто на самом деле сейчас владеет «Галактикой», со 100-процентной уверенностью сложно. Контролирующим акционером областной «Галактики» с долей 55% является компания «Леноблмолоко», которая, в свою очередь, на 50% принадлежит неназванным гражданам России, и на 50% находящейся в стадии ликвидации «ВТФ Фудлайн», которой владеют в равных долях Максим Иванов и неназванные граждане России. Единоличным владельцем петербургского юрлица является Finex LLC, которое владело до декабря 2019 года и 45% областной компании. Некоторые собеседники «Фонтанки» связывают данное предприятие c интересами Максима Иванова. Во всяком случае, та же компания выступает партнером предпринимателя по другим бизнесам.

Сам Максим Иванов сообщил, что не был вовлечен в сделку Finex LLC с Altair Holding. «Один акционер продал акции другому, я здесь ни при чем», – заявил он. Игорь Дю сообщил, что сейчас «Галактика» принадлежит ему и его партнерам, причем доля самого Дю в результате последней сделки не изменилась.

По мнению участников рынка, люксембургский фонд в данном случае, вероятно, играет роль депозитной ячейки. «Приобретая долю, инвестор хочет быть уверен, что там нет скрытых долгов. Учитывая историю и связи компании Finex LLC — это необходимая процедура», – говорит руководитель одного из крупных пищевых производств Северной столицы.





Молоко убегает

«Галактика» по-прежнему отчаянно ищет инвестора, утверждают собеседники «Фонтанки» на рынке. «Я общался с одним из собственников, удовлетворенности или понимания, что произошли изменения, нет. Проблема инвестора была и осталась», – рассказал один из собеседников издания. По его словам, причина в том числе в кредитных обязательствах. «Ситуация напряженная», – говорит он.

По данным СПАРК, кредиторская задолженность «Галактики» на конец 2018 года составляла 774 млн рублей, краткосрочные обязательства — более 2 млрд рублей. Весной 2019 года стало известно о том, что компания заключила кредитное соглашение со Сбербанком на 1,35 млрд рублей. Но деньги, вероятно, пошли на рефинансирование прошлых задолженностей.

В Valio сообщили, что договоренностей о каких-либо сделках слияния-поглощения пока нет. «Несколько раз в год мы получаем запросы относительно намерений приобретения новых производственных активов в России, заводов или долей. Однако никаких решений в этом вопросе не было принято ни в 2019 году, их нет и сейчас», – отметила представитель компании. Основным же объектом для инвестиций Valio в РФ был и остается собственный завод в Московской области, добавила она.

О желании стать хозяином «Галактики» ранее сообщал также президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр. По его словам, компания изучает возможность приобретения перерабатывающих производств в Ленобласти. В качестве потенциально интересных активов он назвал ГК «Галактика», но подчеркнул, что в случае сделки ему интересен 100% пакет.

Еще одним претендентом на покупку является воронежский «Молвест», знают собеседники издания на рынке. Но этот агрохолдинг тоже хотел бы стать единоличным владельцем гатчинского предприятия, тогда как нынешние собственники хотят сохранить за собой если не контроль, то участие в бизнесе.

«Кредитная нагрузка «Галактики» довольно прилична, из-за этого некоторые предложения делались из расчета, что положение безвыходное и можно купить задаром. Но оно оказалось не настолько трудным. Компания взяла кредит в Сбербанке, чтобы стабилизировать положение и на нормальных условиях договариваться», – говорит топ-менеджер одного из крупных молочных предприятий. В «Молвесте» и «ЭкоНиве» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки».

Федеральные агрохолдинги могут быть заинтересованы в покупке «Галактики», чтобы через нее усилить присутствие своей линейки на рынке Петербурга в каналах дистрибуции, считает заместитель генерального директора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев. Но, по его мнению, Valio этот актив более интересен.

В случае покупки «Галактики» «Молвестом» или «ЭкоНивой» собственная линейка завода, скорее всего, сохранится, а вот выпуск линейки Valio будет прекращен, прокомментировал топ-менеджер одного из молочных производителей Северной столицы. «Сейчас «Галактика» ставит свою продукцию ниже, чем финскую, — и по цене, и по позиционированию. А Штефан Дюрр не хочет быть хуже Valio», – рассуждает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»