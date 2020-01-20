Алкоголь придал храбрости будущему юристу, чтобы угнать каршеринговую машину на Ржевке

Попавшийся на каршеринге в Петербурге без прав студент был пьян — протокол и 10-дневный «отдых» в камере он получил именно за это. А вот взятый по чужому аккаунту Kia Rio потянет уже не на административку, – на уголовное дело.

Как сообщили «Фонтанке» 20 января в ГУ МВД РФ по городу, в отношении вчерашнего гимназиста, а сегодняшнего студента Российского государственного университета правосудия составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мировой суд отправил будущего юриста Даниила под арест на 10 суток.

Не останется без внимание и то, что ранним утром 19 января он катался по проспекту Ударников на взятой напрокат машине «Делимобиля» – под чужим аккаунтом. Это состав уголовное статьи о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Также у юноши не нашлось при себе водительских прав.





Напомним, за последнее время в Петербурге резко выросло число ДТП, совершенных на каршеринговых автомобилях. Также весьма нередки случаи, когда водители берут транспорт по чужим данным.