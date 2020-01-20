«Рыбалка удалась»: ДТП с грузовиком перекрыло выезд из Мурино в сторону Петербурга

Выезд и въезд в Мурино со стороны Петербурга «закупорило» ДТП. Токсовское шоссе и прилегающие улицы стоят в плотной пробке, и затор только растет.

Как сообщают 20 января очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Центральной улице в Мурино, в районе дома 50, столкнулись грузовой фургон и легковой автомобиль. Обе машины получили повреждения передней части, при этом грузовик встал поперек дороги, полностью перегородив проезд в направлении Петербурга.

По словам автомобилистов, на этом участке – «перманентная пробка». «Там всегда пробка... За исключением выходных и времени с 01:00 до 05:00», – отмечает Александр. Авария ситуацию значительно ухудшила: из-за ДТП проезд по Центральной улице остался только по полосам в направлении области, из-за чего собралась пробка в обе стороны.





По данным «Яндекс.Пробок», затор в направлении Петербурга тянется уже на 1,5 километра, а в обратном направлении пробка от съезда с КАД. Кроме того, встала и Английская улица к Центральной, там пробка тянется почти на километр, начинаясь еще на шоссе в Лаврики. «Рыбалка удалась», – шутят в комментариях участники группы, отсылая к названию магазина рядом с местом ДТП.