«Добрый рок» открывает VII сезон благотворительных концертов в легендарной «Камчатке»

Фестиваль «Добрый рок» открывает новый сезон благотворительный концертов. Он станет седьмым по счёту.

Сезон откроется 23 января в 19.00 в клубе-музее «Котельная Камчатка». Поддержат благотворительный фестиваль не только петербургские музыканты, но и гости из Москвы и Череповца. На сцену легендарной «Камчатки» выйдут: группа the ТКАЧИ (СПб), Константин Кочелаев (Мск), группа "Гектор Сазан" (СПб) и Наталья Запорожченко (группа "7 Отличий"/Череповец).

Средства от продажи билетов будут направлены в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд», который проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом сезоне в рамках проекта «Добрый рок» был проведен 21 концерт, рассказали «Фонтанке» организаторы. В общей сложности проект поддержали 37 исполнителей и 27 групп. Благодаря этому 14 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли пройти курсы иппотерапии.