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20.01.2020 13:14
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«Добрый рок» открывает VII сезон благотворительных концертов в легендарной «Камчатке»

Фестиваль «Добрый рок» открывает новый сезон благотворительный концертов. Он станет седьмым по счёту.

Сезон откроется 23 января в 19.00 в клубе-музее «Котельная Камчатка». Поддержат благотворительный фестиваль не только петербургские музыканты, но и гости из Москвы и Череповца. На сцену легендарной «Камчатки» выйдут: группа the ТКАЧИ (СПб), Константин Кочелаев (Мск), группа "Гектор Сазан" (СПб) и Наталья Запорожченко (группа "7 Отличий"/Череповец).

Средства от продажи билетов будут направлены в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд», который проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом сезоне в рамках проекта «Добрый рок» был проведен 21 концерт, рассказали «Фонтанке» организаторы. В общей сложности проект поддержали 37 исполнителей и 27 групп. Благодаря этому 14 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли пройти курсы иппотерапии.

Справка:

Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.

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