На первый круг эвакуаций пошли петербургские школы и сады. До Москвы ещё не дотягивают

Петербургские школьники прервали занятия и ненадолго вышли на улицу в некоторых районах города. Из-за сообщений анонимных минёров эвакуации проходили в учебных заведениях №253, №109, №408 и № 470. С утра 20 января список «заминированных» объектов в комментариях в социальных сетях дополняют очевидцы. Выяснилось, что вызывать оперативные службы пришлось также в детский сад №18 в Пушкине и 530-ю школу.

На вопрос о том, правда ли, что учеников отправили на улицу без верхней одежды, в школе № 253 Приморского района отвечать отказались, сообщив, что не будут комментировать ситуацию.

Впервые детей без курток заметили на улице во время эвакуации на прошлой неделе. После возмущений родителей происходящее объяснили в администрации Пушкинского района. Там заявили, что оперативность важнее всего, поэтому лишнее вещи ученики оставляют в классах, и сообщили, что теперь будут выдавать школьникам пледы, специально закупленные для этих целей. Насколько такие меры спасают от ненастья, не ясно: день 16 января запомнился петербуржцам сильным дождём и ветром.





Сообщение о заминировании коснулось сегодня и Елизаветинской больницы, внутрь временно не пускали пациентов. Как сообщили «Фонтанке» сотрудники, проверка к полудню практически завершилась.

В пришедшей утром 20 января в Красногвардейский суд анонимке говорилось о том, что могут взлететь на воздух и мосты. Какие, не уточнялось.

Количество эвакуированных в Петербурге пока не дотягивает до московского. В столице в первый день рабочей недели угрозы получили больше 40 больниц и поликлиник, все станции метро и сотня школ, детских садов, несколько десятков торговых центров. Впрочем, о Петербурге анонимы не забыли: они пообещали обратить на город пристальное внимание и устраивать не по одному, а по два витка эвакуаций в день. Первыми на себе новую систему традиционно прочувствовали суды. Искать опасные предметы оперативным службам во второй раз пришлось меньше, чем через час после первого перерыва. Письма с угрозами неизвестные распространяют с 28 ноября 2019 года.