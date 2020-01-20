После общения с Путиным на Пискаревском кладбище прокуратура вступилась за жительницу Брянска. Льгот она добивалась несколько лет

Надежда Панченко смогла обратиться к президенту России Владимиру Путину во время его визита в Петербург, приуроченного ко Дню прорыва блокады Ленинграда. Проблемы россиянки, которые несколько лет не двигались с мертвой точки, начали решаться.

«Прокуратурой [Брянской] области организована проверка по публикациям СМИ о неполучении 94-летней жительницей селе Куршановичи Климовского района положенных льгот и лекарств», – сообщается 20 января на сайте ведомства.

Именно о проблемах с льготами и лекарствами для ее 94-летней матери Панченко рассказала Владимиру Путину после возложения цветов на Пискаревском кладбище в субботу, 18 января. По ее словам, пенсионерка почти шесть лет назад сломала шейку бедра, а инвалидность ей так и не оформили. После изложения ситуации президенту «колесо закрутилось», как сама женщина заявила в комментарии ТАСС. «Вечера у нас был глава района и представитель пенсионного фонда. Выписали в понедельник получать карточку инвалида первой группы, во вторник едут пересматривать пенсию», – так итоги короткого диалога с главной государева описала Панченко.

Региональная прокуратура также пообещала взяться за этот случай и дать «правовую оценку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о социальной защите прав граждан».



