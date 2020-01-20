Новый глава ФНС рассказал об эгоистичных целях налоговиков

Преемник Михаила Мишустина в Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказал о том, как видит работу ведомства под своим руководством. Даниил Егоров заявил, что будет руководствоваться эгоизмом.

Задача налоговой службы – сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описал 20 января Егоров свой подход в интервью «Ведомостям». По его словам, ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным. «Это абсолютно эгоистичное поведение – ты сам затрачиваешь меньше сил», – пояснил Егоров.

Напомним, что новый глава ФНС не похож на типичного чиновника. Его сравнивают в социальных сетях с симпатичными хулиганами и выясняют, женат ли он.



