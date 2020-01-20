«Ленту» встроят в экосистему Мордашова. Миллиардер рассказал о планах по трансформации ретейлера и создании аналога Amazon

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов решил объединить свои активы из разных сфер бизнеса в единую экосистему. Как рассказал миллиардер 20 января в интервью Bloomberg, он ориентируется на модель и масштаб американского гиганта Amazon.

«Мы сделали несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями: образованием, медициной, путешествиями и ретейлом. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — по типу Amazon. Каждая из этих сфер на грани больших изменений», — отметил Мордашов.

В частности, на базе гипермаркетов «Лента», основным владельцем которых предприниматель стал в 2019 году, планируется развивать сервис экспресс-доставки с учетом опыта онлайн-магазина «Утконос», который также принадлежит Мордашову. В дальнейшем компании могут объединиться. Сами гипермаркеты тоже сохранятся.

Планируется, что строительством гостиниц займется принадлежащий семье предпринимателя туроператор TUI. Планы по развитию образовательных проектов Алексей Мордашов не раскрыл.



