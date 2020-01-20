«Зенит» сыграет с ЦСКА уже в феврале

Определился еще один соперник футбольного клуба «Зенит» на тренировочных сборах в Испании. Им стал московский ЦСКА.

Матч пройдет в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16:00 по московскому времени. «Информация о трансляции будет опубликована дополнительно», – сообщили 20 января в «Зените».

Ранее «Фонтанка» писала о плане подготовки петербургского клуба к сезону. Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».

Напомним, что после 19 туров сине-бело-голубые лидируют с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».



