В Петербурге пропал капитан студенческого хирургического общества. Будущий врач не выходит на связь почти неделю

Студент медицинского университета пропал в Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказала его мать Ирина Павлова 20 января.

Пятикурсник после ночной смены в клинике, где подрабатывает, сел в метро на станции «Петроградская» 14 января в 10.36. Сергей Павлов вместе с девушкой снимает квартиру у «Звёздной», но поехал он в противоположную сторону. В 11.05 студент вышел на «Парнасе». Его телефон последний раз включали в деревне Хиттолово во Всеволожском районе в 23.30. Дальнейший путь пропавшего неизвестен.

Фото: из семейного архива Ирины Павловой





Сергей Павлов хорошо себя зарекомендовал в вузе, учится на отлично, получает повышенную стипендию. В прошлом году он стал капитаном студенческого хирургического общества, в феврале ему предстоит участие во всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии. По словам Ирины, Сергей очень ценит и любит свою семью.

Всех, кто видел Сергея, Ирина просит обращаться по телефону: 8-912-012-8753.