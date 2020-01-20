Дубль два: Сбербанк снова заявил о планах обанкротить петербургский «Метрострой»

Сбербанк официально объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным ОАО «Метрострой». Соответствующая запись 20 января появилась в реестре Федресурса.

Это уже не первый случай, ранее Сбербанк также пригрозил «Метрострою» банкротством в сентябре 2019 года. Схожие уведомления осенью 2019 года выпускали «Ленметрогипротранс», «АБЗ-Дорстрой» и менее известные в Петербурге компании.

По данным СПАРК, к строителю петербургской подземки в 2020 году было подано 5 исков на общую сумму 14,2 млн рублей. За 2019 год «Метрострой» получил 261 иск с требованиями на 6,6 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом январе в петербургском Арбитраже истцом по банкротному делу в отношении «Метростроя» выступила налоговая инспекция, потребовавшая у компании почти 800 млн рублей. В результате строитель подземки пошел на мировое соглашение, которое обошлось ему в 1 млрд рублей.



