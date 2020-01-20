Забастовка закончится полным сокращением. Ozon отказывается от собственной службы доставки и переходит на модель маркетплейса

Интернет-ретейлер Ozon намерен отказаться от услуг собственных курьеров и перейти на модель логистической платформы в течение 2020 года, сообщила компания 20 января. «Это означает, что большую часть заказов будут доставлять партнеры — предприятия малого и среднего бизнеса», – пояснили в пресс-службе.

Изменение бизнес-модели будет происходить по всей стране. В декабре прошлого года Ozon анонсировал запуск логистического маркетплейса, подключаясь к которому малый и средний бизнес может открывать пункты выдачи заказов, устанавливать постаматы и доставлять заказы клиентам.

Переход на платформенную модель приведет к оптимизации штата. В Петербурге компания откажется от услуг примерно 200 агентов службы доставки, рассказали в Ozon. Компания обещает обеспечить сотрудникам «максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров» и выплатить хорошие компенсации.

При этом новые партнеры, которые будут развозить заказы, смогут создать сотни рабочих мест в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. «Изменения в работе курьерской службы будут плавными и не повлияют на процесс доставки — клиенты Ozon в Санкт-Петербурге и других городах СЗФО продолжат получать свои заказы вовремя», – подчеркнули в компании.





Осенью 2019 года в петербургском филиале Ozon взбунтовались курьеры. Из-за недовольства политикой ретейлера работать отказались около 200 сотрудников. По их словам, работодатель задерживал заработную плату, а также отдавал приоритет в выполнении заказов внешним партнерам: к примеру, водителям сервиса GetTaxi, - в ущерб штатным курьерам и ИП, заключившим договор с Ozon.

Результатом забастовки стало создание профсоюза Ozon. Менеджмент удовлетворил первостепенные требования бастующих. Но многие, по их словам, получив расчет, покинули компанию.