На Новый год в Петербурге спилили и попортили 59 хвойных. Вандалов ищут, деревья постараются вылечить

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В преддверии и во время новогодних праздников в Петербурге на подведомственной комитету по благоустройству территории вандалы спилили или повредили 32 ели и 27 сосен. Восстановление каждого дерева обойдется в сумму от 16 до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал представитель комитета по благоустройству 20 января во время осмотра пострадавших растений.

Как пояснила начальник отдела содержания территории зеленых насаждений Ольга Шумилова, 2019 год стал рекордным по количеству пострадавших на новогодних праздниках хвойных, ранее наблюдались разовые случаи. Перед праздниками представители садово-парковых хозяйств устраивали патрулирование, чтобы спугнуть нарушителей, несколько елей были спасены.

Больше всего пострадал Пискаревский парк, сквер на Меншиковском проспекте и Удельный парк. Деревья либо спиливали полностью, либо срезали верхушку.





Если дерево было срублено, оставшуюся часть выкорчуют и посадят новое. Растения, лишившиеся верхушек, постараются сохранить: залечить место спила, пояснила Шумилова. Восстановление обойдется в сумму от 944 тысяч рублей до 1 млн 118 тысяч рублей. В МВД по факту порчи растений направлены обращения для проведения следственных мероприятий.