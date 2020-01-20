«Быстрых побед не ожидается». Власти Иматры не теряют надежды на электричку до Петербурга

Финский город Иматра лоббирует проект международного железнодорожного пункта пропуска на границе с Россией, но процесс продвигается медленно, пишет 20 января газета Etela-Saimaa со ссылкой на мэра Иматры Кая Рослакку.

По словам Рослакки, местные власти активно обсуждают развитие ЖДПП «Иматра» с правительством, министерствами, пограничной охраной, промышленными компаниями и, конечно, с железнодорожными операторами VR и РЖД.

«Быстрых побед не ожидается, но все может произойти быстро», – говорит Рослакка, имея в виду Российские железные дороги.

Весной 2019 года были представлены результаты исследования с предварительными расчётами пассажиропотока и грузооборота в случае придания пункту пропуска статуса международного (сейчас через него, в основном, курсируют лишь составы с российским лесом). По словам Рослакки, РЖД связались с администрацией Иматры весной 2019-го и сказали, что у них есть оборудование для тестового запуска электрички Петербург – Иматра, но после этого было вновь затишье, и, казалось, российская сторона немного избегает этой темы. В сентябре, наконец, был организован пробный заезд «Ласточки».





Несмотря на то, что активной заинтересованности в проекте с российской стороны не наблюдается (РЖД не комментировали заезд), Южная Карелия и Иматра ставят целью запуск международного железнодорожного сообщения через существующий пункт пропуска в 2025 году. Несмотря на то, что грузоперевозки автомобильным транспортом выгоднее железнодорожных, финны нашли аргумент в пользу поездов – экологичность.

«Грузовые перевозки фурами сейчас очень дешевы, но мы пытаемся создать основу для более экологичных и безопасных железнодорожных перевозок», – говорит руководитель проекта из Союза Южной Карелии Стефан Мюнттинен.

План развития пункта пропуска «Иматра» до международного был подготовлен финской стороной ещё в 2014 году, но он до сих пор не одобрен – это будет сделано только в случае подписания соглашения между Финляндией и Россией о интернационализации перевозок. Общая стоимость проекта на финской стороне оценивается в 83 млн евро. С российской стороны потребуется создание и модернизация инфраструктуры на станции «Светогорск» и электрификация линии Каменногорск – Светогорск. Никаких сигналов из России не поступает, напоминает менеджер проекта Майя Салонен. По её оценкам, на реализацию планов может уйти до 10 лет.

Тем не менее после тестового запуска в ФГКУ «Росгранстрой» заявили, что перспектива у проекта есть, и следующим шагом станет подготовка технико-экономического обоснования.

Подробнее о проекте читайте в материале «Фонтанки».