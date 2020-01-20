Буйный водитель джипа полез в драку с инспектором ДПС в Дачном — протрезвев, получил протокол и уголовное дело

Пьяный водитель в Кировском районе Петербурга решительно запротестовал, когда его попытались переместить на пассажирское сиденье. Удар принял на себя инспектор ДПС. И хоть увечий полицейский не получил, это уже уголовное дело.

По информации ГУ МВД по городу и области, «Джип Гранд Чероки» остановили в ночь на 19 января у дома №26 по проспекту Народного Ополчения. Как посчитал наряд ДПС, у 36-летнего водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Но мужчина покорно принять долю не смог.

«Во время отстранения от управления транспортным средством гражданин нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД. Медицинская помощь полицейскому не потребовалась», – сообщили в пресс-службе.

Водителя пришлось везти в отдел полиции, вручать протокол за отказ от медосвидетельствования. Помимо этого, из-за рукоприкладства возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Водитель джипа под подпиской.



