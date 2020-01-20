Продавать «красивые» номера официально начнут через год. С помощью портала госуслуг и аукционов

Минэкономразвития опубликовало 20 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства о порядке резервирования автовладельцами «красивых» госномеров для машин. Новые правила начнут действовать с 2021 года.

Нововведение позволит физическим лицам предварительно резервировать за собой автомобильный номер с привлекательным сочетанием букв и цифр. Сделать это можно будет двумя способами: через портал госуслуг, уплатив повышенную пошлину и выбрав нужный из перечня «красивых» номеров, либо поучаствовав в региональном аукционе, доступ к которому также будет осуществляться через портал госуслуг.

Выбрать номера можно будет только из числа доступных для резервирования на территории соответствующего региона. Перечень свободных номеров будет предоставляться МВД РФ.

Аукцион будет открытым и проводиться в электронной форме. Минимальная цена номера будет соответствовать государственной пошлине. Срок проведения торгов составит 30 дней. Один человек сможет участвовать в торгах не более пяти раз одновременно, а победителем станет тот, кто предложит максимальную цену и уплатит ее в установленном порядке.





Зарегистрировать машину с зарезервированным номером можно будет в течение 1 года с момента уплаты пошлины (в случае покупки из перечня на портале госуслуг) или подведения итогов аукциона. Если за год автовладелец этого не сделает, то номер снова станет доступным для резервирования.

Требования к операторам электронных площадок для аукционов Минфин должен будет разработать к 1 июня 2020 года. Остальные правила установят субъекты РФ до 1 января 2021 года. Само постановление также вступит в силу с 1 января 2021 года.

Доход от продажи «красивых» номеров будет поступать в бюджет: 50% – в федеральный, и 50% – в региональный.