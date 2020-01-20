«Левада-центр»: Две трети россиян считают, что в стране есть политические заключенные

63% россиян считают, что в стране есть «политические заключённые», т. е. люди, осуждённые за свои политические взгляды и стремление участвовать в политике. Причём каждый четвёртый россиянин (23%) ответил на этот вопрос «определённо да», а 40% на вопрос ответили «скорее да». Об этом 20 января сообщает «Левада-центр».

Категорически не согласны с таким явлением как политзаключенные лишь 6% респондентов. Каждый шестой гражданин (16%) считает, что их «скорее нет».

Количество граждан, которые видят политических заключённых в современной России, к концу 2019 года существенно выросло. В декабре 2018 их видел лишь каждый второй гражданин (50%). В 2007 году свидетелей было всего 40%.





В то же время подавляющее большинство россиян считают себя «свободными людьми». Определенно назвать себя свободным сегодня готов каждый четвёртый респондент (22%). Каждый второй россиянин (46%) считает, что он скорее свободен, чем несвободен. Определённо несвободным себя назвал почти каждый десятый (8%). 23% склоняются к тому, что они скорее несвободны.

«Московские протесты» в главные события 2019 года у ВЦИОМ записали в шесть раз меньше россиян, чем у «Левада-центра».

АНО «Левада-центр» включена в список иностранных агентов Минюста.