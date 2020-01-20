Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +5
$ 61.47р
68.21р
13:28 20.01.2020
Расширенный поиск

Авто
20.01.2020 12:20
Печать

На Гореловском и Лиговском путепроводах возобновились работы. Первый сдадут к концу июля

В январе ремонт на Гореловском и Лиговском путепроводах, которые являются частью федеральной трассы «М-11 – Нарва», возобновил новый подрядчик – СК «Орион плюс». Это сразу же заметили автомобилисты, которые в соцсетях обсуждают скопление техники и выражают надежду, что новые установленные сроки для подрядчика будут окончательными.

Напомним, что вынужденный перерыв возник из-за сложного финансового положения выполнявшего там работы ЗАО «Пилон» – сейчас оно находится в процедуре банкротства. Работы не велись примерно с мая 2019 года, а расстаться с прежним подрядчиком Смольный решил в октябре, затем несколько месяцев потребовалось на объявление и проведение конкурса. В результате в конце декабря были подписаны новые контракты. За 4,3 млрд рублей в общей сложности завершить начатое «Пилоном» должна СК «Орион плюс».

Объекты достались новому подрядчику в разной степени готовности. Так, Гореловский путепровод был завершен примерно на 60% – по первоначальному плану его вообще должны были сдать уже осенью 2019 года, если бы не возникшие трудности. Сейчас на работы выделено 415,9 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе СК «Орион плюс», сейчас производятся работы по основным объектам строительства, в частности по сооружению монолитных опор, а также по выемке грунта по Красносельскому шоссе и проспекту Ленина. Здесь предстоит построить вторую очередь путепровода, расширить первую очередь до трех полос и создать насыпи на Красносельском шоссе и проспекте Ленина. Дедлайн по Гореловскому путепроводу установлен на 30 июля 2020 года.

Работы на Гореловском путепроводе завершатся к концу июля 2020 года


А вот сроки выполнения работ по Лиговскому путепроводу менять не стали – хотя он и реконструирован менее чем на 10%. Новому подрядчику предстоит до конца апреля разработать всю недостающую рабочую документацию по этому участку, а вот сам ремонт будет продолжаться до конца октября 2021 года. Всего из бюджета на этот объект выделено 3,89 млрд рублей.

Лиговский путепровод пока готов менее чем на 10%

Сейчас СК «Орион плюс» проводит подготовку территории, в частности устройство опор, извлечение шпунта вдоль насыпи по проспекту Маршала Жукова. В дальнейшем же нужно будет не только построить сам путепровод и опорные стены, демонтировав существующие путепроводы, переустроить все коммуникации, а также расширить Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова в местах стыковки с путепроводом для обеспечения удобного заезда и съезда без скопления пробок.

Оба путепровода достаточно «пожилые» и давно нуждались в реконструкции. Так, Гореловский построили еще в 1949 году, а в 2012 произошло обрушение одного из тротуаров на железнодорожные пути, проходящие под ним, что стало наконец поводом для разработки проекта реконструкции. Лиговский путепровод построен в 1950-е годы, вместо железнодорожного переезда, и за годы эксплуатации тоже уже исчерпал свои резервы. После реконструкции обоих объектов за счет расширения и увеличения количества полос пропускная способность Таллинского шоссе на юго-западе города должна значительно вырасти.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      17.01.2020 16:48

      ГК «Полис Групп» вошла в ТОП-10 лидеров по вводу жилья в РФ

      ГК «Полис Групп» вошла в первую десятку девелоперов России по итогам ввода жилья в 2019 году*. Общий объем сданных в эксплуатацию девелопером жилых площадей в городской черте и Ленинградской области составил 316 тыс. кв. м: 11 домов на 10 893 квартиры. Это рекордный показатель в истории компании.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      17.01.2020 15:55

      «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки на квартиры за рекомендации

      По программе лояльности компании скидку до 1,5% получают покупатели, которые порекомендовали «Петербургскую Недвижимость» своим друзьям.
      unsplash.com
      17.01.2020 12:46

      В ГК «ПСК» рассказали, как маткапитал повлияет на строительный рынок

      В послании Совету Федерации Владимир Путин объявил, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка. По статистике, большинство семей направляют деньги на улучшение жилищных условий. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на рынок в Петербурге и регионах.
      Setl Group
      17.01.2020 12:26

      Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в ЖК «Чистое небо»

      Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены на специальных площадках во дворах ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Они предназначены для макулатуры, пластика, металла и стекла.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      17.01.2020 11:08

      Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца

      На начало 2020 года Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца. А 100-тысячный клиент, заказавший ЕКП еще в прошлом году, получил от банка 16 января неожиданное поздравление и подарок.
      ЗАО "Инвестторг"
      17.01.2020 10:59

      Стройка «Дом у Каретного» идет полным ходом

      В жилом комплексе «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» продолжаются строительные работы. В секциях 1-5 монолитные работы выполнены на 100%.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      16.01.2020 18:00

      Бизнес-парк «Гараж»: успейте припарковаться

      В Пушкинском районе с опережением графика идёт строительство нового общественно-делового центра. Объект возводится в рамках комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину застройщиком ООО «Терминал-Ресурс».
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 17:40

      Увеличение цен в ЖК «Три кита 2»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 2». Успейте купить по старой цене.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.01.2020 16:31

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатации четыре дома в жилом комплексе «Цивилизация»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу 4 домов — а это почти 2000 квартир — в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания возводит в Невском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила чуть более 181 тыс. кв. м.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 15:33

      Увеличение цен в ЖК «Три кита 3»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3». Успейте купить по старой цене.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      16.01.2020 14:48

      Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» в январе предлагает специальные акционные ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынке недвижимости.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      16.01.2020 14:37

      «Умный» дом для очередников в Ленсоветовском

      В поселке Ленсоветовский в канун Нового года СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию корпус 1.14.