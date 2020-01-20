На Гореловском и Лиговском путепроводах возобновились работы. Первый сдадут к концу июля

В январе ремонт на Гореловском и Лиговском путепроводах, которые являются частью федеральной трассы «М-11 – Нарва», возобновил новый подрядчик – СК «Орион плюс». Это сразу же заметили автомобилисты, которые в соцсетях обсуждают скопление техники и выражают надежду, что новые установленные сроки для подрядчика будут окончательными.

Напомним, что вынужденный перерыв возник из-за сложного финансового положения выполнявшего там работы ЗАО «Пилон» – сейчас оно находится в процедуре банкротства. Работы не велись примерно с мая 2019 года, а расстаться с прежним подрядчиком Смольный решил в октябре, затем несколько месяцев потребовалось на объявление и проведение конкурса. В результате в конце декабря были подписаны новые контракты. За 4,3 млрд рублей в общей сложности завершить начатое «Пилоном» должна СК «Орион плюс».

Объекты достались новому подрядчику в разной степени готовности. Так, Гореловский путепровод был завершен примерно на 60% – по первоначальному плану его вообще должны были сдать уже осенью 2019 года, если бы не возникшие трудности. Сейчас на работы выделено 415,9 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе СК «Орион плюс», сейчас производятся работы по основным объектам строительства, в частности по сооружению монолитных опор, а также по выемке грунта по Красносельскому шоссе и проспекту Ленина. Здесь предстоит построить вторую очередь путепровода, расширить первую очередь до трех полос и создать насыпи на Красносельском шоссе и проспекте Ленина. Дедлайн по Гореловскому путепроводу установлен на 30 июля 2020 года.





А вот сроки выполнения работ по Лиговскому путепроводу менять не стали – хотя он и реконструирован менее чем на 10%. Новому подрядчику предстоит до конца апреля разработать всю недостающую рабочую документацию по этому участку, а вот сам ремонт будет продолжаться до конца октября 2021 года. Всего из бюджета на этот объект выделено 3,89 млрд рублей.

Сейчас СК «Орион плюс» проводит подготовку территории, в частности устройство опор, извлечение шпунта вдоль насыпи по проспекту Маршала Жукова. В дальнейшем же нужно будет не только построить сам путепровод и опорные стены, демонтировав существующие путепроводы, переустроить все коммуникации, а также расширить Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова в местах стыковки с путепроводом для обеспечения удобного заезда и съезда без скопления пробок.

Оба путепровода достаточно «пожилые» и давно нуждались в реконструкции. Так, Гореловский построили еще в 1949 году, а в 2012 произошло обрушение одного из тротуаров на железнодорожные пути, проходящие под ним, что стало наконец поводом для разработки проекта реконструкции. Лиговский путепровод построен в 1950-е годы, вместо железнодорожного переезда, и за годы эксплуатации тоже уже исчерпал свои резервы. После реконструкции обоих объектов за счет расширения и увеличения количества полос пропускная способность Таллинского шоссе на юго-западе города должна значительно вырасти.