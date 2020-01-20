На Петербург надвигается сильный юго-западный ветер

В Петербурге ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 17 м/с. Как предупреждает ГУ МЧС по Петербургу, непогода начнется с 13-16 часов.

Спасатели советуют убрать вещи с балкона и закрыть окна, а находясь на улице — избегать деревьев, «рекламных щитов и шатких строений». Автомобилистам напоминают, что парковать машину нужно вдали от деревьев.

Уровень воды у поста измерений «Горный» по данным на 11:40 остановился у отметки 88 сантиметров (напомним, наводнение официально начинается от отметки в 160 см). Напомним, накануне этот уровень достиг 103 сантиметров. Отметим, неделя в Петербурге началась с тепла, похолодание ожидается только к пятнице.



