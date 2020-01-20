Жители «Образцовых кварталов» приняли участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном прорыву блокады

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19 января жители малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» приняли участие в масштабном общегородском легкоатлетическом пробеге «Пулково – Пушкин».

Мероприятие было посвящено полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, а сама трасса прошла по памятным местам, связанным с героическими событиями. Старт состоялся у мемориала «Ополченцы». Памятная надпись на нём гласит: «Отсюда в январе 1944 года войска ПО стрелкового корпуса начали наступление по освобождению Ленинграда от вражеской блокады». Здесь же бегуны и финишировали, сделав круг.

Одна из самых трагических осад за всю историю человечества длилась 871 день. В январе в Петербурге на Международный съезд жителей блокадного Ленинграда соберутся участники тех событий из разных стран и регионов России. Благодаря их самоотверженному подвигу и мужеству советских воинов город на Неве выстоял.

Забег памяти начинался на территории Пушкинского района, на Пулковских высотах, где проходили ожесточенные бои. Сегодня этот район развивается и живет своей жизнью. Жители микрорайона «Образцовые кварталы», расположенного на юге Петербурга, в непосредственной близости от Петербургского шоссе, вышли на дистанцию, чтобы вспомнить о своей истории и почтить память героев. Новостройки «Образцовые кварталы» возводит пушкинская строительная компания ООО «Терминал-Ресурс».

Квартиры в Пушкинском районе от застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

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