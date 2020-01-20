Когда отсутствие льда не помеха. Почти 50 тысяч петербуржцев приняли участие в крещенских купаниях

Почти 50 тысяч человек искупались в крещенских купелях в Петербурге, а по всему Северо-Западу количество окунувшихся в иорданях достигло 132 тысяч.

«По состоянию на 07:00 в мероприятии на территории СЗФО приняли участие 132743 человека (в том числе в Санкт-Петербурге – 49183)», – подводит 20 января итоги региональное МЧС.

Ранее комитет по вопросам законности и правопорядка сообщал, что за сутки участие в купаниях приняли порядка 19,4 тысячи человек, включая губернатора Александра Беглова.

Число тех, кто в ночь на 19 января окунается в купели, разнится из года в год, однако это всегда несколько десятков тысяч человек. Так, в 2014 году около 60 тысяч участвовали в купаниях, в 2015 их стало всего 29 тысяч, однако к 2018-му количество желающих вновь выросло – в Петербурге и области 70 тысяч приняли участие в мероприятиях.



