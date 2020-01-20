Больше тысячи коробок чая пропали в Петербурге. Полиция ищет исчезнувшую фуру

Чайный груз увезли со склада в Петербурге. Коробки предназначались для транспортировки в Уфу.

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 25-летняя генеральный директор. По её словам, 13 января фура должна была доставить чай со склада на Волхонском шоссе в Уфу. Однако большегруза не дождались в пункте назначения.

Вместе с фурой пропали 1275 коробок чая. Ущерб в компании оценили в 3,3 млн рублей.



