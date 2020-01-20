Двоих петербургских старшеклассников задержали по делу о групповом изнасиловании. На них заявила сотрудница почты

Два школьника из Петербурга задержаны в Гатчинском районе Ленобласти после вечера в компании сотрудницы почты. Молодая женщина написала заявление об изнасиловании.

По данным «Фонтанки», 23-летняя оператор «Почты России» пришла в дежурную часть, как только проснулась утром 19 января. Она рассказала, что около полуночи в доме в садоводстве «Старые Черницы» ее обесчестили двое. Барышня смогла назвать имена, в протоколе употреблен распространенный в подобных документах эпитет «малознакомые».

В дачный дом выехала оперативная группа, где и обрела не собиравшихся никуда скрываться Пашу и Данилу. Им по 16 лет. Один учится в школе в Купчино, второй — в Московском районе.

С места происшествия изъяли следы ночного веселья – 2 бутылки водки, стопку, пепельницу с окурками.





Дело о групповом насилии возбуждено, старшеклассники пока задержаны на двое суток.

Как добавляет областной Следком, той ночью кроме почтальонши и подростков в дачном доме гуляла целая компания мужчин и женщин. Когда пострадавшая уснула в летней кухне, подростки и воспользовались ее беспомощным состоянием.