Финскую визу можно успеть сделать до конца января

На оформление финского шенгена в Петербурге на текущей неделе (20-24 января) уйдёт не меньше девяти дней. Об этом Генеральное консульство Финляндии информирует на страницах своего сайта.

По данным дипмиссии, если подать пакет документов в понедельник, 20 января, то паспорт с визой можно будет забрать 29 января. При обращении в четверг, 23 января, готовый шенген выдадут не раньше 3 февраля.

Несмотря на сократившийся после новогодних каникул срок оформления визы, Генконсульство всё же рекомендует обращаться с заявлением не менее чем за 15 дней до планируемой поездки.

Напомним, турпоток россиян в Финляндию в 2019 году вырос на 9%, до 6,9 млн пересечений, а спрос на финский шенген в Петербурге увеличился на 19%, до 650 тысяч виз. Также сообщалось, что ЕС пообещал не поднимать стоимость шенгена для россиян. Со 2 февраля вступит в силу новый визовый кодекс, который облегчит «порядочным» туристам получение пятилетней визы.



