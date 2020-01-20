Суды Петербурга пошли по второму кругу эвакуаций за утро. Минёры обещают: так теперь и будет

Красногвардейский суд Петербурга так и не может приступить к работе утром 20 января — его «минируют» во второй раз. А заодно – Ленинский, Дзержинский и Колпинский. Суды не проработали после первой проверки и часа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, анонимы снабдили свое послание угрозой — впредь так и будет, по два захода, утром и вечером. Правда, сегодня до вечера ждать не стали.

«Еще 1,2 недели Малофей поморозится с возвратом крипты и будете эвакуироваться 2 раза в день — утром и ближе к вечеру», – говорится в послании от минеров, поступившем в Красногвардейский суд.

Сниженная лексика употреблена в адрес бизнесмена Константина Малофеева, которого авторы волны минирований обвиняют в хищении 120 биткоинов с биржи WEX. WEX – наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять россиянин Александр Винник, арестованный в Греции.

Суды, магазины, больницы, школы, детсады, музеи, храмы Петербурга страдают от почти ежедневных проверок и эвакуаций с 28 ноября 2019 года. Нынешняя волна заминирований – одна из самых масштабных в стране и городе.



