На Ржевке будущего юриста поймали на каршеринге без прав. «Первую практику» он проведет в камере

Десять суток административного ареста получил в Петербурге студент Российского государственного университета правосудия. Его без прав поймали на Ржевке за рулем каршеринга, взятого под чужим аккаунтом.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), «Киа Рио» компании «Делимобиль» тормознули в половине седьмого утра воскресенья, 19 января, у дома №56, корпус 1, по проспекту Ударников. Управлял машиной 19-летний Даниил, студент Российского государственного университета правосудия. Молодой человек законопослушностью не отличается — каршеринг он вел без водительского удостоверения под чужим аккаунтом.

Будущего юриста повезли в мировой суд, где порадовали 10 сутками административного ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



