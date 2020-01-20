«Международный скандал на культурном уровне». Валерия Гергиева заменили другим дирижёром из-за опоздания в Венской опере

Художественного руководителя Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева заменили другим дирижёром в Венской опере из-за опоздания. Об этом сообщил посетитель постановки «Лоэнгрин» в столице Австрии и ведущий «Эха Москвы», театровед Алексей Парин.

«На прошлом спектакле он опоздал на 20 минут, но дирижировал. В этот раз перед началом спектакля на сцену вышел конферансье театра и сказал, что Гергиев второй раз опаздывает, «но мы его ждать не будем, потому что в зале сидит 2200 человек, а на сцене 400 человек должны принимать участие в спектакле, и дирижировать будет Михаэль Гюттлер». Публика отреагировала продолжительными аплодисментами. Через 2 минуты вышел Михаэль Гюттлер», – рассказал очевидец .

Алексей Парин назвал случившееся «международным скандалом на культурном уровне».

Михаэль Гюттлер – немецкий дирижёр, который сотрудничает с Мариинским театром. В Австрии он работал с 1998 по 2002 год в качестве главного дирижера Городского театра Клагенфурта. В Венской опере он дебютировал в 2010 году, напоминает сайт Мариинского театра.

Официальных комментариев от представителей Валерия Гергиева пока не поступало.



