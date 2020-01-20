Зимние дожди отрезали путь к деревне в Ленинградской области

Река Воложба вышла из берегов из-за зимних дождей и размыла дорогу, отрезав путь к деревне Славково в Бокситогорском районе Ленинградской области. Жители перебираются на лодках.

Как 20 января сообщает 47news, зона подтопления составляет примерно 150 метров, а максимальная глубина — около 60 сантиметров. Средний же уровень воды над гравийным покрытием дороги достигает 30 сантиметров.

На месте работает трактор и мотопомпа. В деревне живёт около десяти человек, в основном пожилые люди. Большая часть домов – дачные.

Из-за тёплой погоды в лесах под Петербургом выросли грибы, на улицах начали распускаться цветы. При этом аномалия вредит животным, которые привыкли к снежной зиме. Так, нерпам в Финском заливе приходится бороться за жизнь: они не могут лежать на льду и спокойно вскармливать потомство, вместо этого животные пытаются найти хотя бы какое-нибудь укрытие и противостоят волнам. Влияние температуры на себе ощутили и бобры: они вышли на берег реки Оккервиль и начали грызть деревья. Такое поведение для них характерно осенью.



