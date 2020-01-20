В Таврическом саду полиция обезоружила панков. Компанию лишили ножей и баллончиков с краской

Субкультурная тусовка насторожила прохожих в центре Петербурга. Скопление громких молодых людей заставило вызвать полицию в сад, который просто притягивает то зомби, то любителей тюремных порядков.

Как стало известно «Фонтанке» 20 января, накануне вечером горожане, прогуливающиеся по Таврическому саду, заметили компанию из десяти человек у памятника «Юным героям обороны Ленинграда». Одетые по-панковски молодые люди вели себя агрессивно и не стеснялись в выражениях. Очевидцы вызвали полицию.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Приехавшие на место сотрудники задержали двух студентов колледжей 18 и 19 лет, их 18-летнего приятеля, который нигде не работает и не учится, а также двух подростков 15 и 16 лет. У компании изъяли четыре аэрозольных баллона, аэрозольный пистолет «Удар М-2», три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами.





Несовершеннолетних передали родителям, в отношении их старших товарищей составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Один из подростков в социальных сетях состоит в группах с анархической идеологией, из музыки предпочитает панк-рок.

В августе 2018 года в Таврическом саду старшеклассники избили учителя. Причина была идеологическая – преподаватель не смог «правильно» с ними поговорить на уличном сленге.