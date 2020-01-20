Заблудившийся житель Камчатки трое суток грелся на морозе у костра и выжил

Житель Карагинского района Камчатского края едва выжил после трёх суток на морозе под открытым небом после того, как мужчина заблудился в условиях непогоды. 15 января он на снегоходе отправился из села Ивашка в село Карага, сообщает 20 января сайт регионального управления МЧС.

За двое суток поисков волонёры и спасатели прочесали около 500 километров предполагаемого маршрута снегоходчика – «бухту Карага, залив Сасун, русла рек Каюмка и Чаловка, а также охотничьи домики и родовые общины, которые встречались на их пути».

Пропавший мужчина был найден в 12-ти километрах от устья местной реки Макаровка, которая впадает в Охотское море.

«Как оказалось, житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Температура воздуха в тех краях опускалась до минус 15-20 градусов. Выяснилось, что мужчина провёл возле костра около трёх суток», – сообщают спасатели.





На снегоходе спасателей мужчина был доставлены в больницу. Пострадавшему диагностировали «лёгкую степень обморожения кистей и стоп».

9 января стало известно, что спасателям удалось помочь оленеводу на Чукотке, который 16 дней жил без еды при температуре до -50. «Ему было чем топить, поэтому и выжил», – рассказали местные власти.

12 января американские спасатели на Аляске спасли 30-летнего мужчину, который прожил один посреди заснеженного леса не менее 22 дней при минусовых температурах.

Повторение таких историй в Санкт-Петербурге невозможно не из-за отсутствия труднодоступных для транспорта мест, а из-за непогоды. Новая неделя января в Петербурге начинается с тепла, ветра и дождей. Температуры остаются положительными. Заморозки синоптики обещают лишь к концу недели.