«Сапсан» насмерть сбил женщину по пути из Петербурга

Скоростной поезд «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву сбил женщину на перегоне Леонтьево – Вышний Волочёк. Столкновение произошло в 7:25 утра.

О том, что поезд экстренно затормозил и остановился на 10 минут, утром 20 января «Фонтанке» сообщил читатель. Информацию подтвердили в пресс-службе линейного отдела полиции на станции Тверь и уточнили, что неизвестная попала под поезд на 363 километре Октябрьской железной дороги. Спасти её не удалось. Службам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Задержки движения не случилось. В Москву пассажиры прибыли вовремя.

В ноябре 2019 года «Сапсан» сбил пенсионера по пути из столицы. Мужчина погиб, когда переходил пути в неположенном месте.



