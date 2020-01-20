Охранник Серёжа решил пострелять из «Мерседеса» в Ломоносове. Холостыми, но неприятностей от этого не меньше

Стрельба нарушила размеренное течение воскресного вечера в Ломоносове. Вместо того, чтобы готовиться ко сну перед рабочей неделей, жители Ораниенбаумского проспекта набирали телефон «112».

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), сигналы приняли в начале одиннадцатого вечера 19 января. Через пару минут к дому №39 прибыл наряд полиции, который, впрочем, никого на месте не увидел. Помогла камера видеонаблюдения, установленная на фасаде здания, где расположена «Пятерочка» и другие торговые точки. Она засекла серый Mercedes-Benz и сидящего в нем человека, который несколько раз выстрелил вверх.

Далеко за «салютовавшим» ехать не пришлось. При патрулировании в этом же квартале, у дома №36, корпус 2, по улице Победы стоял знакомый по кадрам автомобиль. Вычислить владельца не составило особого труда: им оказался 27-летний житель этого дома. Молодой человек живет там с родителями, братом и сестрой, а на жизнь зарабатывает нелегким трудом охранника в ЧОП.

Серёжу встретили у дома еще до наступления часа ночи. В салоне его «Мерседеса» нашли охолощенный пистолет Макарова, магазин к нему и даже руководство по эксплуатации.





Аккуратной ездой любитель пострелять не отличается: только за 2019 год, по данным источников «Фонтанки», он собрал 19 административок на общую сумму 10 500 рублей. Все нарушения ПДД совершены на том же «мерине».

Охранника может ждать уголовная ответственность — как и водителя «Инфинити», что решил пострелять на улице Ефимова на прошлой неделе после хамской парковки.

А 14 января в Петербурге дали условный срок «чеченскому волку» Мансуру Абдылхаисиеву, которому пришлось публично извиняться за ночную стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на Московском проспекте.