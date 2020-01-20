В результате прорыва трубы в гостинице Перми погиб ребенок. Число пострадавших удвоилось

Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в гостинице «Карамель» в Перми в ночь на 20 января. Об этом сообщила министр здравоохранения края Оксана Мелехова в своем Instagram.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», – сообщила министр. Погибли от ожогов пять человек. По информации «Интерфакса», среди них есть ребенок.

ЧП произошло на улице Советской Армии. Гостиница расположена в подвальном помещении. По сообщению источника портала 59.RU в мэрии Перми, трагедии в отеле предшествовал еще один прорыв — в 300 метрах от дома, на улице Советской Армии, 27. Из-за этого дефекта сейчас без горячего водоснабжения находятся 20 жилых домов.

По данным «Коммерсанта», лопнула транзитная труба 1962 года прокладки. По предварительным данным, тепловая централь была бесхозной, и 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания (входит в «Т Плюс»).





Дом № 21 по улице Советской Армии, в котором расположен отель, находится под управлением УК «Профи-Дом» с 1 августа 2014 года, выяснил 59.RU. На сайте компании выложен план ремонта на 2019 год, в котором есть графа «Замена системы отопления» с комментарием «полностью». Но никаких расчетов по данному пункту нет. Плана текущего ремонта на 2020 год на сайте не имеется.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое передали для расследования центральному аппарату Следственного комитета.