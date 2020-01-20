Тепло и облачность останутся в Петербурге. Минус ждут к середине недели

Новая неделя в Петербурге начинается с тепла. Будет облачно и ветрено, могут пройти небольшие дожди.

Как утром 20 января сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, причина в том, что циклон ещё сохраняет влияние на петербургскую погоду. Температура удержится на отметках от +3 до +5 градусов, а в Ленинградской области будет лишь немного холоднее, от 0 до +5. По информации специалиста, накануне, 19 января, зафиксирован четвертый за месяц суточный рекорд максимальной температуры – плюс 4,7 градуса. До этого, 17 числа, погода лишь чуть-чуть не смогла побить показатель 95-летней давности.

Синоптики обещают, что похолодание в Петербурге всё-таки будет, но не раньше конца недели.

Согласно данным Росгидромета по Северо-Западу, минусовая температура ожидается ночью на 22 января: обещают -1. При этом днём ниже 0 не будет, на дорогах ждут гололедицу.





Из-за тёплой погоды в лесах под Петербургом выросли грибы, на улицах начали распускаться цветы. При этом аномалия вредит животным, которые привыкли к снежной зиме. Так, нерпам в Финском заливе приходится бороться за жизнь: они не могут лежать на льду и спокойно вскармливать потомство, вместо этого животные пытаются найти хотя бы какое-нибудь укрытие и противостоят волнам. Влияние температуры на себе ощутили и бобры: они вышли на берег реки Оккервиль и начали грызть деревья. Такое поведение для них характерно осенью.