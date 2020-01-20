В петербургском комитете по строительству меняется руководство. Его возглавит Игорь Креславский

Глава ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский возглавит комитет по строительству Санкт-Петербурга.

По информации «Фонтанки», решение о назначении уже принято, 20 января Игорь Креславский будет представлен в качестве нового руководителя комитета. Сейчас комстрой возглавляет Леонид Кулаков, он был назначен в феврале 2018 года.

Игорь Креславский является председателем правления холдинга «Росстройинвест». В конце года холдинг получил премию «За вклад в развитие экономики».



