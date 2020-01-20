Роспотребнадзор запустил горячую линию по снюсам

Всероссийская горячая линия по бестабачной никотиновой продукции стартует 20 января, сообщает сайт Роспотребнадзора в Петербурге.

Задать вопросы о вреде снюсов можно по телефону 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный. Горячая линия доступна до 3 февраля в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00. Также петербуржцы могут пообщаться со специалистами Роспотребнадзора по городским номерам: 8(812) 764-55-87 и 8(812) 575-83-59.

В ведомстве напоминают, что в снюсах обнаружена концентрация никотина в 20-30 раз выше, чем в табачной продукции, что может нанести серьёзный вред здоровью.

В конце прошлого года Роспотребнадзор фактически приравнял снюс к еде, ведомство разослало в регионы письмо с требованием изымать из продажи никотиновые пластинки. За первые десять дней был изъят миллион единиц снюса.





«Фонтанка» подробно рассказывала о снюсовой истерии и способах борьбы с ней.