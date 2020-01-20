Лиза Пескова рассказала о «беспределе», идущем от российских силовиков

«Конкретный беспредел» в России идет от правоохранительных органов, считает дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета. Выпускница Парижской школы искусств дала интервью журналу Forbes.

«В России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», — цитирует издание 19 января Елизавету.

О беспределе 22-летняя дочь Пескова заговорила, когда собеседник попросил ее сравнить митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года. Елизавета считает, что митинги в этих двух странах «сравнить нельзя». Например, потому, что у французов требования были «экономическими». При этом у активистов во Франции нет плана и «схемы действий»: они хотят «смахнуть все рукой со стола» и «все хотят просто разрушить», а «митингующие в России себя институционализируют» и «стремятся принять участие во власти».

«То есть, там [во Франции] беспредел идет от тех, кто митингует», — заключила героиня публикации «Форбс», студентка МГИМО.





Елизавета Пескова не впервые говорит публично о протестах в России. Осенью 2019 года в блоге на сайте «Эхо Москвы» она написала, что за «абсурдной несправедливостью» приговора актеру Павлу Устинову может стоять попытка переворота против главы государства. Через несколько часов пост исчез. Летом того же года дочь президентского пресс-секретаря побывала на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, и даже, по словам пользователей, выложила сториз в «Инстаграм», но потом удалила.