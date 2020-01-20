Когда россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию. СМИ выяснили вероятную дату

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали 20 января три близких к администрации президента источника РБК.

Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит источник.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

О реформе основного закона страны президент России Владимир Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. В тот же день глава государства создал рабочую группу из 75 человек. Её сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. «Фонтанка» рассказывала, кто ещё будет менять Конституцию. Декан юрфака СПбГУ Сергей Белов уточнил, что пока не готов рассуждать о риске превращения процесса в обычное одобрение. Он объяснил, что задача группы – понять, как реализовать то, что уже сказал президент.



