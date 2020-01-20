Банкам запретят брать комиссию с граждан при платежах за услуги ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ. Речь идет о поправках в жилищный кодекс или же изменениях в законе о банках и национальной платежной системе.

Подробности 20 января сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По мнению Неверова, технически добиться таких изменений очень просто, но в то же время они очень важны для граждан. Как уточнил депутат, разработку документа поддерживает ЦБ — Неверов обсуждал этот вопрос с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в присутствии других руководителей фракций.

Сейчас комиссия при оплате ЖКХ через банк для граждан составляет 0,5-2%. При этом в сентябре российское правительство по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло постановление о запрете поставщикам услуг ЖКХ включать в тарифы оплату комиссии банкам.

Ведомство отмечало, что иногда поставщики по договоренности с кредитными организациями закладывали в тарифы комиссию в размере до 7%, не предоставляя обоснования такой цены. При таких обстоятельствах россияне могли оплачивать без комиссии услуги ЖКХ только в тех банках, с которыми у поставщиков были заключены соглашения.



