Число погибших в результате прорыва трубы с кипятком в пермской гостинице выросло до пяти человек

Число погибших постояльцев гостиницы «Карамель» в Перми, где прорвало трубу с кипятком, увеличилось до пяти человек. Об этом 20 января сообщает портал 59.RU со ссылкой на и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Гончарова.

«Известно, что подвал затопило, вода была под высоким давлением. Все службы прибыли оперативно, — сообщил Игорь Гончаров. — Сейчас откачивают воду. Обнаружено пять погибших, также есть трое пострадавших — все это постояльцы гостиницы. Пока не установлены личности погибших. Трое пострадавших были госпитализированы. Жильцы дома не эвакуированы, это не требуется, но электричество пока отключено», – рассказал чиновник.

Здание на улице Советской армии обслуживает управляющая компания «Профи-Дом». Секретарь управляющей компании не смогла сообщить журналистам, поступали ли из хостела жалобы на состояние труб. Однако телеграм-канал Baza утверждает, что в сентябре прошлого года труба уже лопалась, причём, в том же самом номере, но тогда стоял пустым.

На место прибыли следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



