России начали возвращать миллиардные долги за военную технику

Россия начала получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику. Проблема заключалась в проводке платежей в долларах.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны-импортеры российского оружия задолжали России порядка трех миллиардов долларов из-за проблем с переводами платежей.

«У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов – ред.) за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», – сообщил 20 января РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

В США действует закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.





В начале января вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет 14-15 миллиардов долларов.