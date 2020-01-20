В пермской гостинице прорвало трубу с кипятком. Четыре человека обварились насмерть

Трубу с горячей водой прорвало в мини-отеле «Карамель» в Перми в ночь на 20 января. Кипяток хлынул в комнату. Погибли и пострадали люди.

ЧП произошло в гостинице на улице Советской армии. Отель расположен в цокольном этаже здания. Четыре человека погибли на месте от ожогов, еще три человека были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство территориальной безопасности края.

«Первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 10 минут после вызова», – пишет в своём Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

На месте трагедии находится руководитель региона Максим Решетников.



